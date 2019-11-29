İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi'nden KKTC Başbakanı'na, 'tutuklama kararınız kaldırıldı' yazısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi'ne (SFO) yaptığı başvuru ile hakkında tutukluluk emri olup olmadığını sordu.

KKTC'de günlerdir devam eden tartışma, 'Başbakan Tatar, Londra'ya gidemez, tutuklanır' yönünde çıkan haberler üzerine başladı. Haberlerde Ersin Tatar'ın, İngiltere'de 'dolandırıcılıktan' hapis yatan Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir'in yanında çalıştığı vurgulandı. SFO'dan gelen resmi yazıda, "Tatar hakkında 13 Ağustos 2015 tarihli tutuklanma emri olduğu, ancak bunun mahkeme tarafından geri çekildiği" belirtildi. Tatar da bunun üzerine dün Londra'ya gitti. Başbakan Tatar daha önce, KKTC Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Emniyet Müdürlüğü Interpol Dairesi Başkanlığı'na, kendisiyle ilgili sorun olup olmadığını sordurmuştu. Ankara'dan gelen cevapta, Başbakan Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi paylaşılmış, Interpol'den gelen cevabın medyaya yansıması üzerine de, 'O zaman neden Londra'ya gidemiyor' tartışması başlamıştı.

TUTUKLAMA KARARI KALDIRILDI

Başbakan Ersin Tatar da, önceki hafta Londra'dan bir avukatlık bürosu aracılığıyla İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi'ne (SFO) hakkında tutukluma emri olup olmadığını sordu. SFO'dan gelen resmi yazıda, "Tatar hakkında kamusal bir menfaat getirmeyeceği göz önünde bulundurulduğu için bir kovuşturma başlatılmadığı" ifade edildi. Yazıda, "Bu bağlamda, Ciddi Dolandırıcılıklar Ofis Direktörü, 1987 Adli Yasası'nın kendisine verdiği takdir yetkisini kullanarak, müvekkiliniz hakkındaki konunun durdurulmasına ve cezai kovuşturmanın başlatılmamasına karar vermiştir. Sayın Tatar'ın, 13 Ağustos 2015 tarihli tutuklanma emri, mahkememe tarafından geri çekilmiştir" denildi.

BAŞBAKAN: ÇOK ACI ÇEKTİM

KKTC Başbakanı Tatar da, aldığı yazı üzerine dün akşam Londra'ya uçtu. Londra'da Kıbrıslı Türkler tarafından karşılanan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın kendisi onuruna verdiği yemeğe katıldı. Medyaya açıklamalar yapan Tatar, yaşananlardan dolayı çok acı çektiğini söyledi. "Bunlar bana karşı yapılan bir operasyondur" diyen Tatar, "Bir sıkıntı oldu, ama halledildi, aşıldı" dedi. "Beni, Londra prangası ile yıllarca siyaseten de tehdit ettiler" diye devam eden Tatar, "Sadece bir başbakan olarak, bir siyaset adamı olarak belden aşağıya saldırılarla değil icraat safhasında yaptıklarım veya yapamadıklarımla eleştirilirim. Yapacak çok işim var. Şimdi beni eleştirenlerin başka konusu kalmadıysa, bıraksınlar da ülkemize hizmet edelim. Londra temaslarımızın ardından ülkemize döneceğiz ve hizmetlerimiz de artarak devam edecek" şeklinde konuştu.