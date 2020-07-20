İngiltere, Alman ilaç şirketi ile aşı tedarik anlaşması yaptı - Son Dakika

İngiltere, Alman ilaç şirketi ile aşı tedarik anlaşması yaptı

İngiltere, Almanya'nın Mainz kentinde merkezi bulunan BioNTech adlı ilaç firması ile geliştirilme aşamasında olan korona virüs aşısı için ilk tedarik anlaşmasını imzaladı.

İngiltere, Almanya'nın Mainz kentinde merkezi bulunan BioNTech adlı ilaç firması ile geliştirilme aşamasında olan korona virüs aşısı için ilk tedarik anlaşmasını imzaladı.

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Çin'de başlayarak kısa sürede tüm dünyayı etkisine alan ve 14 milyondan fazla kişiye bulaşan korona virüs tedavisi için aşı çalışmaları devam ederken İngiltere, Alman ilaç şirketi BioNTech ile potansiyel bir Covid-19 aşısına imza atarak aşı tedariğini sağlayan ilk ülke oldu. İmzalanan tedarik sözleşmesine göre, önümüzdeki 2 yıl içinde BioNTech'in BNT162 adlı aşısından 30 milyon dozun İngiltere'ye gönderilmesi kararlaştırıldı. BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin, "Diğer birçok hükümet organıyla ileri görüşmelerde bulunuyoruz ve ek tedarik anlaşmalarını yakında duyurmayı umuyoruz" dedi.


İnsan hücrelerine RNA veya Ribonükleik asit şeklinde korona virüs genleri enjekte eden genetik bir aşı olan BNT162'nin ilk bulguları yayımlandı. 18 ile 55 yaşları arasında 45 sağlıklı insan üzerinde yapılan deneylerde kişilerin Covid-19'a karşı antikor ürettiği tespit edildi. Antikorların korona virüse karşı koruma sağlayıp sağlamadığının kesinleşmesi için 30 bin kişi üzerinde ayrı araştırmalar yürütülüyor.


Fransa'dan 60 milyon doz


Aynı zamanda Birleşik Krallık hükümeti, Fransa'nın Valneva'sından 60 milyon dozluk bir korona virüs aşısı satın alınacağını söyledi. Valneva, VLA2001 adlı Covid-19 aşısının 2020 sonuna kadar klinik çalışmalara girmesini ve 2021'in ikinci yarısında yasal onaylara ulaşmasını bekliyor.


Pazartesi günü açıklanan ve İngiltere'ye toplamda 90 milyon doz aşı için tedarik anlaşmalarının finansal şartları ise henüz belirtilmedi. İngiltere Aşı Timi Başkanı Kate Bingham imzalanan tedarik anlaşması için, "Çok umut vaat eden adayımız olması zaten hareket ettiğimiz görülmemiş hızı gösteriyor. Fakat aşırı iyimser olmaya karşıyım. Gerçekte asla bir aşı bulamayabiliriz ve bir tane bulsak bile virüsü önleyen değil, semptomları azaltan bir aşı olabileceği konusunda hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.


Dünya Sağlık Örgütü Baş Araştırmacısı ve Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Soumya Swaminathan, aşı ile ilgili yaptığı açıklamada, aşının en iyi ihtimalle 2021 yılı yaz aylarını bulabileceğini söyledi. Swaminathan, "Şu an 20'yi aşkın aşı adayı üzerine klinik araştırmalar yürütülüyor. Bu nedenle aralarından birkaçının işe yarayacağı konusunda umutluyuz. Sonuçları 2021 başında almamız mümkün. Aşının kitlesel olarak kullanılabilmesi ise 2021 ortasını bulacaktır" ifadelerini kullandı. - MANCHESTER

Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere, Alman ilaç şirketi ile aşı tedarik anlaşması yaptı - Son Dakika
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