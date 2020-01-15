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İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a baskı kararı ne anlama geliyor, bundan sonra ne olacak?
6 saat önce
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yönelik İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak?
Avrupa Birliği ülkeleri İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor.
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yönelik İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak?
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:56
Son Dakika Hakkari'de ayağında 'iran 2018' yazılı halka bulunan güvercin yakalandı ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Almanya ve Bulgaristan'da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor