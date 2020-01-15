İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a baskı kararı ne anlama geliyor, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a baskı kararı ne anlama geliyor, bundan sonra ne olacak? - Son Dakika Dünya

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a baskı kararı ne anlama geliyor, bundan sonra ne olacak?

6 saat önce

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yönelik İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak?

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a baskı kararı ne anlama geliyor, bundan sonra ne olacak?, System.String[]

Avrupa Birliği ülkeleri İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor.


İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yönelik İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak?

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İngiltere, Almanya, Fransa, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:56 
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