Üye Girişi
İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı - Son Dakika

İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı

29.06.2021 20:49
İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı, System.String[]

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek kendi evinde çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek kendi evinde çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 son 16 turunda Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada İngiltere ve Almanya, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiltere, zorlu mücadeleye Pickford, Walker, Maguire, Stones, Trippier, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Sterling ve Kane ilk 11'i ile başladı. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ise şu 11'i sahaya sürdü: "Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Goretzka, Kross, Kimmich, Gosens, Havertz, Müller, Werner."

İlk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 biten karşılaşmada, 75'inci dakikada İngiltere öne geçmeyi başardı. Shaw'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sterling'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0. Gol sonrası baskılarını arttıran Almanya, net bir pozisyondan yararlanamazken; 86'da İngiltere durumu 2-0'a getirerek Almanya'nın umutlarını bitirdi. Shaw'ın pasında sol kanatta topla buluşan Grealish, bekletmeden yaptığı ortada ceza sahası içi altıpasın hemen önünde Kane'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-0. Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde başka gol olmadı ve İngiltere çeyrek finale yükseldi.

İngiltere çeyrek finalde bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak olan İsveç - Ukrayna maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.


Wembley Stadyumu, Almanya, England, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi 21:25 Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi 21:05 Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı 20:14 Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı
Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı 19:59 Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı 19:11 Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti 18:53 Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti
Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu 18:34 Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti 17:50 Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:34 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
18:32 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi
17:51 Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!
17:39 Cinnet geçiren şahıs, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
17:37 Özenle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:03 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı 2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı         
21:40
EURO 2020'den elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildi EURO 2020'den elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildi         
21:11
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi         
20:50
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı         
18:33
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
17:01
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Dünyanın en tehlikelilerinden biri! Akdeniz'den sonra Karadeniz de istilacı yengeç tehdidi altında Dünyanın en tehlikelilerinden biri! Akdeniz'den sonra Karadeniz de istilacı yengeç tehdidi altında         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 21:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere, Almanya'yı 2-0 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement