Son Dakika Haberleri: İngiltere, Aramco saldırısında sorumluluğu İran'a yüklüyor
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İngiltere, Aramco saldırısında sorumluluğu İran'a yüklüyor

23 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İngiltere Aramco saldırılarında sorumluluğu çok yüksek bir ihtimal derecesiyle İran'a yüklüyor.

İngiltere, Aramco saldırısında sorumluluğu İran'a yüklüyor, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İngiltere Aramco saldırılarında sorumluluğu çok yüksek bir ihtimal derecesiyle İran'a yüklüyor." dedi.

Boris Johnson, İngiltere, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:25 
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