İngiltere, Aramco saldırısında sorumluluğu İran'a yüklüyor
23 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İngiltere Aramco saldırılarında sorumluluğu çok yüksek bir ihtimal derecesiyle İran'a yüklüyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İngiltere Aramco saldırılarında sorumluluğu çok yüksek bir ihtimal derecesiyle İran'a yüklüyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:25
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