İngiltere, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için Arnavutluk'la ortaklaşa çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için Arnavutluk'la ortaklaşa çalışacak

25.08.2022 14:49
İngiltere, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için Arnavutluk'la ortaklaşa çalışacak

İngiltere, Arnavut düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden küçük botlarla ülkeye geçişinin engellenmesi ve yasa dışı geçiş yapanların sınır dışı edilmesi için Arnavutluk'la ortaklaşa çalışacak.

İngiltere, Arnavut düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden küçük botlarla ülkeye geçişinin engellenmesi ve yasa dışı geçiş yapanların sınır dışı edilmesi için Arnavutluk'la ortaklaşa çalışacak.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Priti Patel ve Arnavutluk İçişleri Bakanı Bleda Çuçi'in bu hafta yaptığı görüşmede, çok sayıda Arnavut'un insan kaçakçıları aracılığıyla Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçişlerinin önüne geçmek için ortaklaşa çalışmayı yoğunlaştırma taahhüdü verdikleri kaydedildi.

Açıklamada, Arnavutluk'tan gelen düzensiz göçmenlerin, İngiltere'ye ulaşmak için birden fazla ülkeyi geçtiği ve birçoğunun buraya vardığında asılsız sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Arnavutluk'tan İngiltere'ye üst düzey kolluk kuvvetleri sağlama sözü

Açıklamada, Arnavutluk'un, İngiltere'ye küçük botlarla gelenlerin hızla sınır dışı edilmesine yardımcı olmak için üst düzey kolluk kuvvetleri sağlama sözü verdiği belirtildi.

Ayrıca, Arnavut yetkililerin, İngiliz makamlarına bilgi ve destek işlemleri de sağlayacağı kaydedildi.

"Göçmenlik sistemimizin bu şekilde kötüye kullanılması devam edemez"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere İçişleri Bakanı Patel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda Arnavut, acımasız insan kaçakçıları ve kötü niyetli organize suç çeteleri tarafından yalanlarla İngiltere'ye dayanıksız teknelerle hain yolculuklara çıkıyor. Göçmenlik sistemimizin bu şekilde kötüye kullanılması ve insanların hayatını bu şekilde riske atması devam edemez. Arnavutluk'la olan mükemmel düzeydeki iş birliğimiz sayesinde, İngiltere'de bulunma hakkı olmayan Arnavutların sınır dışı edilmesini hızlandırmak için her fırsatı değerlendireceğiz."

Arnavutluk İçişleri Bakanı Çuçi de göçmenlerin yasa dışı ve tehlikeli yolculuklarına işaret ederek mevkidaşı Patel'le, gençlere daha iyi fırsatlar sağlamak için orta vadeli çözümler ile kalifiye profesyonellerin ve iş gücünün İngiltere'ye erişimini sağlayan yasal göç yollarını ele aldıklarını belirtti.

Ayrıca, açıklamada, İngiltere ile Arnavutluk arasında geçen yıl imzalanan geri kabul anlaşmasından bu yana yaklaşık 1000 Arnavut uyruklu suçlunun İngiltere'den sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.

İngiliz hükümet yetkilileri, rakamlar değişkenlik gösterse de her gün Manş Denizi üzerinden ülkeye geçiş yapan düzensiz göçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının Arnavut olduğunu varsayıyor.

YORUMLAR
500
İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki 'ihanet sözleşmesi' sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir! Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki 'ihanet sözleşmesi' sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir! İngiltere'de kanalizasyon sularının Manş Denizi'ne boşaltılması AB'de endişeye yol açtı İngiltere'de kanalizasyon sularının Manş Denizi'ne boşaltılması AB'de endişeye yol açtı
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Manş Denizi, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için Arnavutluk'la ortaklaşa çalışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:48:13. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için Arnavutluk'la ortaklaşa çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement