İngiltere asgari ücrete yüzde 28 zam yapacak, diğer ülkelerde asgari ücret ne kadar?

İngiliz hükümeti asgari ücreti yükseltmeyi planlıyor. Hükümetin planı 2024'e kadar asgari ücretin saatini 10,5 sterlin yapmak. 25 yaşından büyükler için asgari ücretin saati şu an 8,21 sterlin. Bu da önümüzdeki 5 yıl içinde asgari ücretin yüzde 28 artacağı anlamına geliyor.



Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi profesörü Arindrajit Dube'nin başkanlık ettiği bağımsız inceleme komitesi asgari ücretin 2024 yılı sonuna kadar 10,5 sterline yükseltilmesine destek verdi. İktidardaki Muhafazakar Partili Maliye Bakanı Sajid Javid eylül ayında yaptığı açıklamada 2024 yılı sonuna kadar Ulusal Yaşam Ücreti'nin (NLW) arttıma vaadinde bulunmuştu.