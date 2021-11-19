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İngiltere Avam Kamarası Başkanından Boris Johnson'a sert çıkış - Son Dakika

İngiltere Avam Kamarası Başkanından Boris Johnson'a sert çıkış

19.11.2021 08:49

? İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, parlamentoda tartışma kurallarına uymayan Başbakan Boris Johnson'a 'Başbakan yerinize oturun' diyerek sert çıktı.

? İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, parlamentoda tartışma kurallarına uymayan Başbakan Boris Johnson'a 'Başbakan yerinize oturun' diyerek sert çıktı.

İngiltere'de alt meclis olan Avam Kamarasında muhalefet İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, eski bir Muhafazakar Parti milletvekilinin bir sağlık firması için lobi yaparak hükümetten 600 milyon pound değerinde kontrat imzalaması konusunda inceleme istedi. Görüşme sırasında Starmer, Başbakan Johnson'a 'Bunun köküne inmenin tek bir yolu var. O (başbakan) eğer bu öğleden sonra İşçi Partisi'nin önergesine oy verirse, bu soruşturma başlar. Lehte mi oy verecek yoksa başka bir örtbas için mi oy verecek" dedi. Başbakan Johnson, Starmer'in kendisine yönelttiği soruya parlamento müzakere kurallarına uymadan yanıtlamaya çalıştı. Bunun üzerine eski İşçi Parti Milletvekili Avam Kamarası Başkanı Sir Hoyle, Johnson'ın sözünü keserek, 'Başbakan yerinize oturun. Bana müdahale edemezsiniz. Siz bu ülkenin başbakanı olabilirsiniz ama burada yetkili benim!' diyerek çıkıştı ve söz sırasını Johnson'dan aldı.

İngiltere Avam Kamarası Başkanından Boris Johnson'a sert çıkış
İngiltere Avam Kamarası Başkanından Boris Johnson'a sert çıkış
İngiltere Avam Kamarası Başkanından Boris Johnson'a sert çıkış
İngiltere Avam Kamarası Başkanından Boris Johnson'a sert çıkış

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İngiltere Avam Kamarası Başkanından Boris Johnson'a sert çıkış - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Avam Kamarası Başkanından Boris Johnson'a sert çıkış - Son Dakika
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