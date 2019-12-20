İngiltere Avam Kamarası Brexit yasasını kabul etti - Son Dakika
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İngiltere Avam Kamarası Brexit yasasını kabul etti

6 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması anlaşması Brexit, Avam Kamarası'nda 358'e karşı 234 oyla kabul edildi.

İngiltere Avam Kamarası Brexit yasasını kabul etti, System.String[]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması anlaşması Brexit, Avam Kamarası'nda 358'e karşı 234 oyla kabul edildi. Anlaşmayı onaylayan yasaya göre İngiltere 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılacak.

Kabul edilen yasa bir süre daha değişikliğe açık olarak bekledikten sonra Lordlar Kamarası'na gönderilecek.

12 Aralık'ta yapılan seçimlerde Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarihi bir zafer elde etmiş ve seçim sonuçları İngiliz halkının Brexit'i onayladığının altını çizdiği şeklinde yorumlanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İngiltere Parlamentosu'ndan görüntüler

Sonucun açıklanması


Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:10 Kaynak: DHA
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