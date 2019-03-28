Son Dakika Haberleri: İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Yarın Üçüncü Kez Brexit Anlaşmasının Oylanacağını...

İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Yarın Üçüncü Kez Brexit Anlaşmasının Oylanacağını...

28 dakika önce

İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu.

İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Yarın Üçüncü Kez Brexit Anlaşmasının Oylanacağını..., System.String[]
İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

İngiltere, Politika
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