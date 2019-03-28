İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Yarın Üçüncü Kez Brexit Anlaşmasının Oylanacağını...
28 dakika önce
İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu.
İngiltere
Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, yarın üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu. - LONDRA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:43 Kaynak: İHA
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