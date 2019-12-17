İngiltere avam kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere avam kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı - Son Dakika

İngiltere avam kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı

6 saat önce

İngiltere Avam Kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandıİngiltere, (DHA)- İngiltere Avam Kamarası, erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplandı.

İngiltere Avam Kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı

İngiltere, (DHA)- İngiltere Avam Kamarası, erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salona girişi sırasında alkışlarla karşılandı ancak yayında ses kesildi.

İngiltere'de üyeleri beşer yıllık dönemler için seçimle işbaşına gelen milletvekillerinden oluşan alt meclis olan Avam Kamarası, 12 Aralık günü yapılan erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplandı. Seçimlerde tarihi bir zafer kazanan Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası salonuna girişinde alkışlarla karşılandı, ancak İngiliz Parlamentosu resmi web sitesindeki yayında alkışların sesinin kesildiği görüldü.

İngiltere avam kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı

İngiltere, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında
Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı 'Benjamin Button' hastalığı yüzünden yaşlı görünen 2 yaşındaki çocuğa babası 'babaanne' diyor Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
02:02 Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
01:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milletin çıkarları doğrultusunda karar vermeye devam edeceğim" - Son Dakika
01:48 Washington Post: "Uygurlu Türkler zorla çalıştırılıyor" - Son Dakika
01:46 Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı - Son Dakika
01:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TMSF geçen 3 yıllık sürede bu şirketlerin cirolarını yüzde 13... - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 02:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere avam kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]