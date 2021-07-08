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İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez finalde - Son Dakika

İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez finalde

08.07.2021 12:00
İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez finalde, System.String[]

EURO 2020 yarı final karşılaşmasında İngiltere, Danimarka'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

EURO 2020 yarı final karşılaşmasında İngiltere, Danimarka'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi.EURO 2020 yarı final mücadelesinde normal süresi 1-1 biten maçta galibi uzatmalar belirledi. İngiltere, uzatmalar sonucu Danimarka'yı 2-1 yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez final bileti aldı. 30'uncu dakikada Danimarka'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mikkel Damsgaard, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi. 39'uncu dakikada İngiltere beraberliği yakaladı: 1-1. Bukayo Saka'nın ceza sahası içine çevirdiği topu Simon Kjaer ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma bölümüne gidildi. 102'nci dakikada Hollandalı hakem Makkelie, Maehle'nin Sterling'e yaptığı müdahale sonucunda penaltı noktasını gösterdi. 104'üncü dakikada topun başına geçen Kane, penaltı atışını kaçırsa da Schmeichel'dan dönen topu tamamlayarak durumu 2-1'e getirdi. Uzatma bölümünde başka gol çıkmayınca İngiltere, Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek finalde İtalya'nın rakibi oldu.SOUTHGATE İÇİN ANLAMI BÜYÜKAvrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İngiltere, turnuvada en fazla yarı finale kadar çıkma başarısı göstermişti. Turnuva tarihinde Danimarka müsabakasıyla birlikte 3'üncü kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce EURO 1968'de Yugoslavya'ya 1-0, EURO 1996'da ise Almanya'ya penaltılarda 6-5 kaybederek finale çıkma fırsatını değerlendirememişti. EURO 1996'da kader penaltısını kaçıran Gareth Southgate, 25 yıl sonra teknik adam olarak ülkesiyle finale çıkmayı başardı.HARRY KANE REKOR PEŞİNDEİngiltere Premier Ligi'nde geçtiğimiz sezonu gol ve asist kralı olarak tamamlayan Tottenham'ın golcüsü Harry Kane için final mücadelesi ayrı bir anlam taşıyor. İngiliz forvet, milli takım formasıyla Dünya Kupası'nda 6, Avrupa Şampiyonası'nda ise 10 maça çıktı. Bu iki turnuvada çıktığı 16 maçta 10'uncu golünü atan tecrübeli oyuncu, uzun süredir devam eden Gary Lineker'in 10 gollük rekoruna ortak oldu. Kane, EURO 2020 çeyrek final maçında Ukrayna'ya attığı gollerle Alan Shearer'ın 9 gollük rekorunu egale etmişti. İngiliz oyuncu, eğer finalde İtalya karşısında gol bulabilirse İngiltere tarihinin büyük turnuvalarda en çok gol atan oyuncusu olacak.

İtalya-İngiltere finali, 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak.


- İstanbul

Avrupa Futbol Şampiyonası, Danimarka, England, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez finalde - Son Dakika Spor


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