İngiltere, BAE'den gelen yolculara 10 gün karantina şartı getirdi - Son Dakika

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) seyahat koridorundan çıkararak, bu ülkeden gelecek yolculara 10 gün karantina şartı getirdi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri'ni seyahat koridorundan çıkardı. BAE'den İngiltere'ye gelecek olan yolculara 10 gün karantina şartı getirildi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın BAE'de son 7 gün içinde vaka sayılarının yüzde 52 artması nedeniyle alındığı belirtilerek, yarın yerel saatle 04.00'den itibaren BAE'den gelen yolculara karantina uygulamasının başlayacağı ifade edildi.

-İHA-