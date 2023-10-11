İngiltere, Hamas ile ilgili şiddet içeriklerini kaldırmaları için sosyal medya şirketlerine acil toplantı çağrısı yaptı

Gazze ile çatışma yaşayan İsrail'e verdikleri destekle bilinen İngiltere'nin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan, sosyal medya platformlarından Hamas'la ilgili şiddet içeriklerinin hızla kaldırılmasını sağlamak amacıyla sosyal medya şirketleriyle "acil toplantı" çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Bakan Donelan, X'ten yaptığı paylaşımda, Hamas'la ilgili her türlü şiddet içeriğinin sosyal medya platformlarından hızla kaldırılması için harekete geçilmesini sağlamak üzere sosyal medya şirketlerine acil toplantı çağrısı yaptığını duyurdu. Donelan, İsrail ve Yahudi toplumuyla dayanışma içinde olmak için harekete geçtiklerini bildirdi.

"BAYRAK SALLAMA" ÇIKIŞI DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da dün emniyet müdürlerine yazdığı mektupta, normalde meşru olan Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, "terör eylemlerini övmek amacıyla" yapıldığında yasal olmayabileceğini belirtmişti.