Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Anlaşma olmaması güçlü bir ihtimal" - Son Dakika

Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Anlaşma olmaması güçlü bir ihtimal"

11.12.2020 00:05

Son dakika haberler... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası İngiltere'nin AB ile bir ticaret anlaşmasına varamamasının "güçlü" bir ihtimal olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası İngiltere'nin AB ile bir ticaret anlaşmasına varamamasının "güçlü" bir ihtimal olduğunu söyledi.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari bir anlaşmaya varılmasına yönelik müzakereler her iki taraf arasında yönetim, balıkçılık ve devlet yardımları konularında anlaşma sağlanamaması nedeniyle kriz haline geldi. Çarşamba günü Brexit müzakereleri için Brüksel'e giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile yüz yüze görüştü. Leyen ve Johnson tarafından yapılan açıklamada Pazar günü bir ticaret anlaşmasının yapılıp yapılamayacağı konusunda nihai bir karar verileceği belirtilirken Boris Johnson bugün "Brexit sonrası bir ticari anlaşmaya varılmama ihtimali güçlü." ifadesinde bulundu.

Başbakan Boris Johnson, AB'nin mevcut teklifinin kabul edilemez olduğunu savunarak, AB'nin Birleşik Krallık'a sunduğu önerileri "ikiz kardeşler" örneğine benzetti ve AB ne yaparsa Birleşik Krallık'tan da aynısının bekleneceğini ifade etti. Johnson, "Açıkçası bu herhangi bir serbest ticaret anlaşmasına benzemiyor, bu AB'nin İngiltere'yi kendi yörüngesinde tutmasını bir yolu."dedi. "Müzakereleri durdurmuyoruz, görüşmelere devam edeceğiz" ifadesinde bulunan Johnson, "ancak nerede olduğumuza baktığımızda işe koyulmalıyız, hazırlıkları yapmalıyız." dedi. - MANCHESTER

Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Anlaşma olmaması güçlü bir ihtimal
Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Anlaşma olmaması güçlü bir ihtimal
Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Anlaşma olmaması güçlü bir ihtimal
Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Anlaşma olmaması güçlü bir ihtimal

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson: 'Anlaşma olmaması güçlü bir ihtimal' - Son Dakika


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