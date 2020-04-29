İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bir erkek bebekleri oldu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Symonds anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu. 32 yaşındaki Symonds bebeğini başkent Londra'daki bir hastanede dünyaya getirdi.



Çift bebek beklediklerini şubat ayında kamuoyuna duyurdu. 55 yaşındaki İngiliz Başbakan hafta başında Covid-19 tedavisini tamamlayıp görevine geri gelmişti. Johnson, başkentteki bir hastanede üç günü yoğun bakımda olmak üzere bir hafta boyunca Covid-19 tedavisi gördü.