Son Dakika › Dünya › İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor - Son Dakika Dünya
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:45
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı.
Çift, yazın bebek beklediklerini açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...
Son Dakika Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü 2015 yılındaki mülteci akınını hatırlatan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'tan skandal mülteci çıkışı ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı