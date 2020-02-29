İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor - Son Dakika Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı.

Çift, yazın bebek beklediklerini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:45 
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