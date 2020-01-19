İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var - Son Dakika Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var

15 dakika önce

Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya'nın BM çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulundu. Libya konusunda, tarafların ve bunları destekleyen ülkelerin farklı pozisyonlarda olduğunu, Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu konuda bir bölünme görüldüğünü kaydeden Johnson, artık çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

"BM LİDERLİĞİNDE BİR SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR"

Libya'nın BM çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini kaydeden Johnson, "Bu daha fazla avantaj elde etmeye çalışma durumuna son vermek için BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var. Libya halkı yeterince acı çekti. Ülke için şimdi ileri gitme zamanı." dedi.

"ŞU AN BİR ATEŞKES GÖRMÜYORUM"

Johnson, İngiliz askerlerinin olası bir ateşkesi izleme konusunda görev alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine ise, uzman gönderebileceklerini belirterek, "Ancak şu an bir ateşkes görmüyorum." ifadesini kullandı.

Libya konulu konferans için 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti ile Berlin'de bir araya geldi. Konferansa, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de katılıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var
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Birleşmiş Milletler, Boris Johnson, İngiltere, Libya, Politika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:42 
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