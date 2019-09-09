Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan öneri: Tebdir maddesi Brexit anlaşmasının parçası olmasın
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan öneri: Tebdir maddesi Brexit anlaşmasının parçası olmasın

1 saat önce

Parlementoda güç kaybetmesinin ardından İrlanda’ya müzakerelere giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan “Tedbir maddesi Avrupa Birliği ile ayrılık anlaşmasının bir parçası olmasın” önerisi geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan öneri: Tebdir maddesi Brexit anlaşmasının parçası olmasın, System.String[]

Parlementoda güç kaybetmesinin ardından İrlanda'ya müzakerelere giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan "Tedbir maddesi Avrupa Birliği ile ayrılık anlaşmasının bir parçası olmasın" önerisi geldi.


Başbakan Johnson'ın sözcüsü "Tebdir maddesi iptal edilmeli." dedi. Sözcü, Başbakan Johnson'ı İrlanda'ya gerçekleştirdiği görüşmelerde muhtemel çözüm önerilerini masaya getirdiğini belirterek "Bir anlaşmaya varmak için AB ile çalışmak istiyoruz. Hala yapılması gereken çok fazla iş var." diye konuştu.

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Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:30 
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