İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs... - Son Dakika

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs...
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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