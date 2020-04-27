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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan topluma 'biraz daha dayanın' mesajı
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından, 22 gün sonra görevine döndü.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından, 22 gün sonra görevine döndü. Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu'na dönen Johnson, basının karşısına geçip topluma "Biraz daha dayanın" mesajı verdiView on euronews
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27.04.2020 21:00:07. #1.13#
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