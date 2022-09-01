İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin

01.09.2022 18:53

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enerji fiyatlarından şikayetçi olanlara şaşırtan bir tavsiyede bulundu. Vatandaşların eski su ısıtıcılarını yenisiyle değiştirmelerini isteyen Johnson, böylece elektrik faturalarında tasarruf edebileceklerini belirtti. Johnson'un bu önerisi ülkede büyük tepki topladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Suffolk kentinde yaptığı bir konuşmada, "Kaynaması uzun süren eski bir su ısıtıcınız varsa onu değiştirmek size 20 sterline mal olabilir. Ancak yenisini alırsanız, her yıl elektrik faturanızdan 10 sterlin tasarruf edersiniz." önerisinde bulundu. Başbakanın enerji tasarrufuna ilişkin bu önerisi, ülkede son dönemlerde artan enerji fiyatları nedeniyle tepki çekti.

JOHNSON'UN AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞIYOR

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinden Bill Esterson, Johnson'ın su ısıtıcısı önerisine, "Cidden habersiz mi yoksa sadece umursamıyor mu? Yoksa her ikisi de mi?" yorumunda bulundu.

Bir diğer milletvekili Wes Streeting de "Bu kış faturalarınızı ödeyemiyorsunuz, şimdi bir su ısıtıcısı alın ve birkaç yıl sonra 10 sterlin tasarruf edin. Bu, enflasyonu hesaba katmadan önce, üç yılda günde 3 peni bir tasarruf demek." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Başbakan Johnson'ın tasarruf önerisine tepki gösterdi.

İNGİLTERE'DE HANE HALKININ ENERJİ FATURALARINDA ÜST LİMİT YÜZDE 80 ARTIRILDI

İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar vermişti. Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocak ayında uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edilmişti. Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltmişti.

YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Batman'da su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kaynak: AA

England, su, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:53 İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 21:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement