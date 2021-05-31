İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gizlice evlendiği iddiası

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds başkent Londra'daki Westminster Katedrali'nde gizlice evlendiği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan başbakan sözcüsü haberleri doğrularken, çiftin düğününden kareler de paylaşıldı.
The Sun gazetesi ziyaretçilere açık olan katedralin, 13.30'da karantinaya alınacağı söylenerek boşaltıldığı ve törenin düzenlendiğini yazdı.
Johnson'un gizli düğünü kısa sürede ülke gündeminin birinci sırasına yerleşti. İngiliz basını düğünden ilk fotoğraflara ulaştı. 2019'da nişanlanan çift Johnson'ın başbakan olmasından sonra başbakanlık konutuna taşınmış ve burayı evlenmeden kullanan ilk çift olmuştu.
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