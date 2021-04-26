İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konutunun tadilatının nasıl yapıldığı araştırılacak - Son Dakika
BBC

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konutunun tadilatının nasıl yapıldığı araştırılacak

26.04.2021 18:42
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konutunun tadilatının nasıl yapıldığı araştırılacak, System.String[]

İngiltere'de Kabineden Sorumlu Devlet Bakanı Simon Case, Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilat masraflarının nasıl ödendiğinin araştırılmasını istedi.

İngiltere'de Kabineden Sorumlu Devlet Bakanı Simon Case, Başbakan Boris Johnson'ın kendisinden, Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilat masraflarının nasıl ödendiğinin araştırılmasını istediğini açıkladı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise iddiaları Seçim Komisyonu'nun araştırmasını istiyor.

Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye bağışta bulunanlarla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "muhtemelen yasa dışı" gizli bir planı olduğunu öne sürmüştü.

İddiaları reddeden Johnson ise ilgili bütün bağışların "süreç içinde" deklare edileceğini söyledi.

Johnson, siyasi bağışların tadilat için kullanılmasının tartışılıp tartışılmadığı sorusuna "Bu konuda söylenecek bir şey varsa, deklare edilecek bir şey varsa, tabii ki süreç içinde yapılacak" yanıtını verdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise İngiltere'de siyasi bağışları denetleyen Seçim Komisyonu'na resmi bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Komisyon, Muhafazakar Parti ile başbakanlık konutunun tadilatı için yapılan harcamaların yetki alanına girip girmediği konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Parlamento Komisyonu'nda ifade veren Case ise tadilatla ilgili değerlendirmede "bunun nasıl yapıldığına" bakılacağını belirtti.

Case, özel bağışların tadilat masrafını karşılayıp karşılamadığı sorulunca da "doğrudan bu meseleyle ilgili olmadığını" belirtti ve "Tüm detaylar elimde yok" dedi, incelemenin muhtemelen birkaç hafta süreceğini belirtti.





Cummings, İngiltere'de geçen Kasım ayında alınan koronavirüs salgınıyla mücadele kısıtlamalarının detaylarını sızdıran kaynak olduğu iddialarını reddetmişti.

Case bu konuda iç soruşturmanın devam ettiğini ancak yetkililerin herhangi bir kaynak bulamamalarının "muhtemel" olduğunu vurguladı.

Başbakanlık ise Johnson'ın bir sızıntı soruşturmasına "asla müdahale etmediğini" söyledi.

Birçok selefi gibi Johnson da başbakanlık konutunun üst katındaki daha geniş dairede yaşıyor.

Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce yaptığı açıklamada, Johnson'ın tadilatın parasını kendi cebinden ödediğini söylemişti.

Wallace, Johnson'ın dairenin masrafları için tüm başbakanlara verilen yıllık 30 bin sterlinlik ödeneğin üzerini tamamladığını belirtti.

'Ciddi sorular'

İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise, "tam ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulundu.

Starmer "Başbakan'ın 'Ben ödedim' demesi iyi ama buradaki kritik soru şu: Baştaki düzenleme neydi ve neden bu kadar karmaşık?" dedi ve "Bunun açık bir yanıtı varsa, versin. Yoksa sorulacak çok ciddi sorular var" diye de ekledi.

Başbakanlık Sözcüsü ise "Hükümet ve bakanlar hep ilgili kurallara ve seçim yasalarına uygun davrandılar" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de siyasi partilere yapılan 7 bin 500 sterlinin üzerindeki tüm bağışların Seçim Komisyonu'na bildirilmesi gerekiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konutunun tadilatının nasıl yapıldığı araştırılacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konutunun tadilatının nasıl yapıldığı araştırılacak

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Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın konutunun tadilatının nasıl yapıldığı araştırılacak - Son Dakika Dünya

BBC

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