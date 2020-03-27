İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı. - Son Dakika

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
7 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Johnson'ın görevine karantinada devam edeceği öğrenildi. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:29 Kaynak: İHA
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