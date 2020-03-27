Son Dakika › Dünya › İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Dünya
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Son 24 saatte hafif derecede semptomlar gösterdim ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim. Salgınla savaşıyoruz ve bu sebeple video konferans yoluyla hükümeti idare etmeye devam edeceğim. Hep birlikte bu salgını yeneceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:59
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi