İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "(İran'la nükleer anlaşma) Gelin anlaşmayı değiştirmek için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Boris Johnson: '(İran'la nükleer anlaşma) Gelin anlaşmayı değiştirmek için... - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "(İran'la nükleer anlaşma) Gelin anlaşmayı değiştirmek için...

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "(İran'la nükleer anlaşma) Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "( İran'la nükleer anlaşma) Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım"

Boris Johnson, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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