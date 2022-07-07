İngiltere Başbakanı Boris Johnson İstifa Etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa ettiğini açıkladı. Johnson, "Yeni bir lider seçilene kadar görevimin başında kalacağım. 2019'da bize oy veren milyonlarca kişiye seslenmek istiyorum. Çok teşekkürler bu inanılmaz oylarınız için. 1987'den beri en yüksek oy oranı için teşekkür ediyorum. Bu kadar çok çalışmamın sebebi görevde kalmak için mücadele etmemin sebebi kendim için değil, bunun benim görevim olduğunu düşünmemdendi" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık Konutu olan Downing Street 10 Numara'da bugün yerel saatle öğlen 12: 30'da yaptığı basın açıklamasında istifa ettiğini bildirdi. İstifasından önce yeni kabineyi atayan Johnson şöyle konuştu:

"YENİ BİR LİDER SEÇİLENE KADAR GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

"Yeni bir lider seçilene kadar görevimin başında kalacağım. 2019'da bize oy veren milyonlarca kişiye seslenmek istiyorum. Çok teşekkürler bu inanılmaz oyalarınız için. 1987'den beri en yüksek oy oranı için teşekkür ediyorum. Bu kadar çok çalışmamın sebebi, görevde kalmak için mücadele etmemin sebebi kendim için değil, bunun benim görevim olduğunu düşünmemdendi. Bu sebeple bu hükümetin başardıklarından dolayı, Brexit konusundaki başarılarından, 50 yılık ilişkilerimizi düzene koymamızdan dolayı son derece gururluyum. Ülkemizin parlamentoda kendi kanunlarını koyabilecek olmasından, parlamentodan kendi kanunlarımızı çıkarabilmek, karantinadan en hızlı çıkan ülke olmak ve geçtiğimiz aylarda Putin'in saldırganlığına karşı Ukrayna'da Batı'ya liderlik ettiğim içim gurur duyuyorum. İngiltere, Ukrayna halkının özgürlük mücadelenizde ne kadar gerekirse destek olmayı sürdürecektir.

"ARGÜMANLARIMDA ONLARI İKNA ETMEYİ BAŞARAMADIM"

İngiltere son birkaç gündür böylesine bir dönemde bu kadar fazla hedefimiz varken, bu kadar fazla işle uğraşırken, hükümetin değiştirilmesinin ne kadar yanlış olacağını söyledim. ve ara seçimler sonrasında yaşananları dikkate alacak olursanız ve hem ulusal hem uluslararası anlamda ekonomik sorunlar varken, maalesef argümanlarımda onları ikna etmeyi başaramadım. Fikirlerimizi ve projelerimizi birçoğunu sonuçlandıramayacağım için tabii ki de üzüntülüyüm.

"SİYASETTE HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR"

Siyasette hiç kimse vazgeçilmez değildir. Muhteşem Darvinci sistemimiz, yeni bir liderle zor zamanlardan geçirecek bir lider bulacaktır. Sadece aileleri geçmek için değil aynı zamanda çalışma şeklimizi daha da iyileştirecek bir lider gelecektir. Vergileri düşürecek bir lider gelecektir. Çünkü ancak büyüme ve gelir artışı bu şekilde gerçekleşecektir. Kamu hizmeti bu şekilde arttırılacaktır. Erkek ya da kadın olabilir, bu yeni lidere şunu söylüyorum: Size verebileceğim tüm desteği vereceğim.

İngiliz halkına şunu söylemek istiyorum; tabii birçok kişi rahatlamış olacaktır bu kararımla, bazıları da hayal kırıklığına uğrayacak. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Ne kadar üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Dünyanın en iyi işini bıraktığım için üzgünüm."

NE OLMUŞTU?

Salı günü, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifalarını sunmalarının ardından, bakan yardımcısı ve özel sekreter düzeyinde 50'den fazla hükümet görevlisi istifa etti.

Johnson, art arda gelen istifalardan sonra dün Parlamento'da yaptığı konuşmada, "İstifa etmiyorum, pes etmeyeceğim" demişti.

Şu ana kadar istifasını açıklayan Bakanlar şöyle:

"-Maliye Bakanı Rishi Sunak

-Sağlık Bakanı Sajid Javid

- Galler'den Sorumlu Devlet Bakanı Simon Hart

- Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis

-Eğitim Bakanı Michelle Donelan"