İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden... - Son Dakika

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden...
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:43 Kaynak: İHA
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