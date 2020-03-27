İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı - Son Dakika

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı
7 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Johnson, yayınladığı mesajda, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü
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-Boris Johnson'ın açıklamalası
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
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