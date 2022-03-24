Johnson: "Ukrayna'ya 'ölümcül yardımı' artıracağız" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin 6 bin füze ve 25 milyon sterlinlik ek yardımlarla beraber Ukrayna'ya "ölümcül yardımı" artıracağını aktardı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve G7 Liderle Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da sürdürdüğü işgaline yanıt olarak, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya "ölümcül yardımı artıracağını" aktardı.

"PUTİN'İN A PLANI ARTIK SUYA DÜŞTÜ"

Johnson, "Putin'in A planı artık suya düştüğü için sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor. Doğumhaneler, evler ve okullar hiçbir şekilde ayrım gözetilmeden bombalandı. Aileler bodrumlarda dondurucu barınaklarda aç kaldı veya kaçarken hedef alındı. Putin'in Ukrayna'ya yönelik öfkesini dışa vurmasına seyirci kalmayacağız" dedi.

"Putin'in Ukrayna'daki başarısızlığı hepimizin barışı ve refahı için hayati önem taşıyor"

Johnson, "Putin'in Ukrayna'daki başarısızlığı hepimizin barışı ve refahı için hayati önem taşıyor ve onun barbarca işgali uluslararası toplumu toplu eyleme teşvik etti. Başkan Zelenskiy'e ihtiyaç duyduğu miktarda ve kalitede ekipman sağlayarak Ukrayna'ya ölümcül yardımı artırmak için müttefiklerle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"NATO ÜLKELERİNE DESTEĞİ ARTIYORUZ"

Johnson, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için ilave 6 bin füze ve 25 milyon sterlin fon sağlayacak. Bugüne kadar sağladığımız ölümcül yardımı 2 katından fazlasına çıkarırken, aynı zamanda Polonya'daki ve Estonya'daki birliklerimizi de ikiye katlamanın yanı sıra Bulgaristan'a yeni konuşlandırmalar sağlayarak NATO ülkelerine desteğimizi artıracağız" dedi.

"PUTİN'E MESAJIMIZ: UKRAYNA YALNIZ DEĞİL"

G7 ve NATO toplantılarının ardından Putin'e bu toplantılardan bir mesaj çıktığını ifade eden Johnson, "Mesaj şudur ki, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla insani müdahaleyi tartıştık ve Ukrayna yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Johnson, "NATO ve G7 liderleri olarak bugün, kendimizi Rus petrol ve gazından uzaklaştırmak ve küresel enerji güvenliğini yeniden şekillendirmek de dahil olmak üzere, Rusya üzerindeki etkileri ağırlaştırmaya karar verdik" dedi.

Ukrayna'nın sürekli olarak talep ettiği uçuşa yasak bölge konusunda da açıklama yapan Johnson, "Bunu istediğimiz şekilde uygulamaya istekli hiçbir ülke mevcut değil. Bu, buradaki hiçbir ülkenin düşündüğü bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Nükleer silahların kullanımına ilişkin soruları yanıtlayan Johnson, bu tartışmaların gerçekte olup bitenlerden ziyade "dikkati dağıtmak" olduğunu söyleyerek, "bunun masum insanlara yönelik vahşi bir saldırı" olduğunu ifade etti.

(Aylin Albayrak/ İHA)