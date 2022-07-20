İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda son kez konuştu

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

İngiltere'yi Avrupa Birliğinden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya 'nın işgaline karşı Ukrayna 'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.

Kaynak: AA

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