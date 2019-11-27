Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisindeki İslamofobi için özür diledi
Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisindeki İslamofobi için özür diledi - Son Dakika Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisindeki İslamofobi için özür diledi

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti'de İslamofobinin yol açtığı "incinme ve kırgınlıklar" için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisindeki İslamofobi için özür diledi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti'de İslamofobinin yol açtığı "incinme ve kırgınlıklar" için özür diledi.


Johnson, Cornwall kentindeki Goonhilly Uydu Yer İstasyonu'nu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açıkçası, Muhafazakar Parti'de antisemitizm, İslamofobi ya da ne varsa sıfır tolerans gösteriyoruz." dedi.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:41 
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