İngiltere Başbakanı Boris Johnson 'un 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini duyurmasının ardından başlayan yeni liderin belirlenme süreci, Liz Truss 'ın ipi göğüslemesiyle sona erdi. Oylamanın yapıldığı Londra 'daki 2. Elizabeth Konferans Merkezi'nin girişinde bekleyen göstericiler, sloganlar eşliğinde salona girenleri protesto etti. Protesto sırasında bir gösterici, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Boris Johnson, Liz Truss, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muhafazakar Parti'de liderlik seçimi - Protestolar - Son Dakika

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