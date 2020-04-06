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İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Başbakanlık Konutu'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın yoğun bakıma alındığını ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın vekili tayin edildiği bildirildi.
Başbakan Johnson'ın 27 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu'nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:32 Kaynak: DHA
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