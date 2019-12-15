İngiltere Başbakanı Boris Jonhson: Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Jonhson: Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım - Son Dakika Dünya

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson: Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson daha önce İşçi Partisi'nin kalesi konumunda bulunan ancak son seçimde Muhafazakar Parti'ye oy veren bölgede halka hitap etti. Johnson, "Bana güvendiniz, bu güveninizi boşa çıkarmayacağıma söz veriyorum." dedi

İngiltere Başbakanı Boris Jonhson: Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecinde gerilen halkı "konuyu kapatmaya" ve "iyileşmenin başlamasına izin vermeye" çağırdı.


Johnson, sonuçların belli olmasının ardından ülkenin kuzeyini ziyaret etti.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:17 
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