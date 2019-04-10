Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Hindistan'daki Katliam İçin Özür Dilemedi

İngiltere Başbakanı Hindistan'daki Katliam İçin Özür Dilemedi

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, 1919'da Hindistan'daki İngiliz birliklerinin işlediği Amritsar katliamından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtse de özür dilemedi.

İngiltere Başbakanı Hindistan'daki Katliam İçin Özür Dilemedi, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, 1919'da Hindistan'daki İngiliz birliklerinin işlediği Amritsar katliamından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtse de özür dilemedi.

May, katliamın yüzüncü yıl dönümünü öncesi parlamentodaki bir oturum sırasında soru üzerine, "Yaşananlardan ve neden olunan acılardan dolayı çok pişmanız." dedi ancak katliam için özür dilemekten kaçındı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise "tam ve kesin bir özür" çağrısı yaptı.

İngiliz birlikleri, 13 Nisan 1919'da Amritsar'da kapalı bir alanda aralarında kadın ve çocukların da olduğu binlerce silahsız göstericinin üzerine ateş açmıştı.

Hindistan'daki İngiliz sömürge döneminin en büyük kara lekelerinden biri olarak gösterilen katliamda, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, hatta Hindistan makamları ölü sayısının bini geçtiğini duyurmuştu.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, 2013'te Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında katliamı "çok utanç verici" olarak nitelemiş, ancak o da özür dilememişti.

Katliamın yaşandığı yerde 13 Nisan Cumartesi anma töreni düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: AA
Theresa May, İngiltere, Hindistan, Güncel
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