İngiltere Başbakanı Johnson 22 gün sonra sonra ilk açıklama - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson 22 gün sonra sonra ilk açıklama - Son Dakika Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson 22 gün sonra sonra ilk açıklama

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönerek ilk kez açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Johnson 22 gün sonra sonra ilk açıklama, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönerek ilk kez açıklamalarda bulundu. Johnson, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı savaşta sona yaklaştıklarını ancak, riskin devam ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs tedavisinin bitmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Başbakanlık konutuolarak bilinen 10 Numara'nın önünde 22 gün sonra ilk kez açıklama yapan Johnson, salgının yükseliş eğrisinin düştüğüne dikkat çekti. Johnson aynı zamanda halka bu süreçte göstermiş oldukları cesaret için teşekkür ederken, "Virüsün her gün  ülke genelindeki hanelere yeni bir üzüntü ve yas getirdiğini biliyorum" dedi ve şöyle devam etti : "Virüsün, ülkenin savaştan bu yana karşılaştığı en büyük sorun olduğu hala doğru ve ben hiçbir şekilde karşılaştığımız sorunları en aza indirmiyorum."

"İKİNCİ BİR DALGA EKONOMİK FELAKETE YOL AÇAR"

Johnson virüsün ikinci bir dalgasının felaket getirebileceğine dikkat çekerek, "Geçici süre için olsa bile bu eski ve temel özgürlüklerden vazgeçmenin ne kadar zor ve stresli olduğunu biliyorum.  İkinci bir koronavirüs dalgası ekonomik felakete yol açar" dedi.


Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:33 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor         
18:39
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı         
18:32
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi         
18:18
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi         
17:40
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi         
17:37
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı         
17:37
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti         
17:36
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası         
17:21
Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı         
17:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı         
17:08
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu         
17:07
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi         
17:05
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı         
16:53
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor         
16:53
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu         
16:48
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim         
16:48
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı         
16:48
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?         
16:46
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi         
16:38
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu         
16:34
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal         
16:27
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti         
16:21
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık         
16:19
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi         
16:09
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı         
16:08
Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı Fırtına, asfalt yolun yerini değiştirdi! İşte sıra dışı 20 doğa fotoğrafı         
16:05
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti         
15:58
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti         
15:44
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 18:47:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başbakanı Johnson 22 gün sonra sonra ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]