İngiltere Başbakanı Johnson: "5 Rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık" - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson: "5 Rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık"

22.02.2022 16:42
İngiltere Başbakanı Johnson: "5 Rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "5 Rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "5 Rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin Rusya'ya karşı uygulayacağı yaptırım kararlarını açıklayan Johnson, "Putin'e amaçlarına müzakere masasında diplomasi ile ulaşma konusunda her türlü şansı tanıdık. Fakat, ihtimallerle de yüzleşmemiz gerekiyor. Putin'in Ukrayna'ya işkence etme ve boyunduruğu altına alma planına devam edeceğinden de şüpheleniyoruz. İngiltere ve müttefiklerimiz sayısız kez muhtemel bir işgal konusunda dünyayı uyardı. İngiltere, Ukrayna'ya yeni bir saldırıya karşı her türlü destekte de bulunarak 22 bin eğitmen, 2 bin anti tank füzesi, 100 milyon dolarlık ekonomik destek ve enerji bağımsızlığı ile ilgili destek verdi. Ayrıca 500 milyon poundluk gelişim desteği sözü verdik. Kiev'e gittiğimde Zelenskiy ile görüştüm, Münih'te yine görüştüm ve dün yine konuştum. Putin'in açıklamasından sonra kendisine İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha teyit ettim" dedi.

İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA İLK YAPTIRIMLAR

İngiltere ve müttefiklerinin, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlayacağını açıklayan Johnson, Kremlin için stratejik kişileri hedef aldığını belirterek, "Bugün İngiltere 5 Rusya bankasını yaptırım listesine alıyor. Bu bankalar Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank ayrıca 3 kişiyi de yaptırım listesine dahil ediyoruz. Bu kişilerin İngiltere'deki varlıkları dondurulacak, ülkeye seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm İngilizlerin bu kişilerle herhangi bir ticaret yapması yasaklanacaktır. Bu hazırladığımız yaptırımların ilk aşamasıdır, geri kalanını her an uygulayabilecek şekilde hazır tutuyoruz. Durum daha da tırmanacak olursa ek yaptırımların uygulamaya konmasından çekinmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"KENDİMİZİ UZAYAN BİR KRİZ İÇİN HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR"

Johnson ayrıca, "Bu meclisin ve parlamentonun her üyesinin İngiltere'nin kararlılığı konusunda aynı fikirde olduğundan NATO müttefiklerimizi koruma konusundaki kararlığımızın asla değişmeyeceğini hatırlatırım. Estonya'daki varlığımızı 2 katına çıkardık. Estonya lideri ile görüştüm. Kendilerine NATO böyle bir talepte bulunursa daha fazla asker göndereceğimizi de söyledim. Kendimizi uzayan bir kriz için hazırlamamız gerekiyor. İngiltere bu krizde müttefikleriyle omuz omuz olacak. Putin'i kıtamızı güçlünün kazandığı bir noktaya getirmesine izin vermeyeceğiz. Burada Putin'in Ukrayna'daki planlarının kesinlikle başarısız olduğunun ve kaybettiğinin görülmesi gerekiyor. İngiltere bunu sağlayabilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

Johnson sözlerini tamamlarken, Ukraynalıların sadece barış içinde özgürce yaşamak istediklerini de vurguladı. İngiltere'nin bu kritik günlerde Ukrayna halkının yanında olacağını söyleyen Johnson, İngiltere'nin ne olursa olsun kararlılığını kaybetmeyeceğini de belirtti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson: '5 Rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson: "5 Rusya bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık" - Son Dakika
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