Üye Girişi
İngiltere Başbakanı Johnson'a partisinden bir vekil "Tanrı aşkına git" dedi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson'a partisinden bir vekil "Tanrı aşkına git" dedi

19.01.2022 16:51
İngiltere Başbakanı Johnson'a partisinden bir vekil "Tanrı aşkına git" dedi

İngiltere'de Başbakanlıkta Kovid-19 salgın kısıtlamalarını ihlal eden partiler nedeniyle istifası istenen Başbakan Boris Johnson üzerindeki baskı, partisinden bir parlamenterin muhalefet partisine katılması, diğerinin de "Tanrı aşkına, git" demesinin ardından daha da arttı.

İngiltere'de Başbakanlıkta Kovid-19 salgın kısıtlamalarını ihlal eden partiler nedeniyle istifası istenen Başbakan Boris Johnson üzerindeki baskı, partisinden bir parlamenterin muhalefet partisine katılması, diğerinin de "Tanrı aşkına, git" demesinin ardından daha da arttı.

Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular oturumu öncesi İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Bury South bölgesinden Christian Wakeford, iktidardaki Muhafazakar Partiden ayrılarak ana muhalefetteki İşçi Partisine katıldığını duyurdu.

Wakeford, Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, "Siz ve Muhafazakar Parti bir bütün olarak, bu ülkenin hak ettiği liderliği ve hükümeti sunmaktan aciz olduğunuzu gösterdiniz." ifadesini kullandı.

Parlamentodaki oturum sırasında Wakeford'un İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın arkasında oturduğu görüldü.

Starmer da Johnson'a sorular yöneltmeden önce Wakeford'un da "birçok insan gibi Başbakan ve Muhafazakar Partinin ülkenin hak ettiği liderliği sunamadığını, İşçi Partisinin gereken hizmeti vermeye hazır olduğu sonucuna vardığını" ifade etti.

İşçi Partisi lideri, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"(Johnson) Önce parti olmadığını söyledi, sonra video ortaya çıktı ve savunması çöktü. Sonra partiler olduğunu öğrendiğinde midesinin bulandığını ve öfkelendiğini söyledi. Sonra Başbakanlık bahçesindeki partide olduğu ortaya çıktı. Sonra geçen hafta bir partide olduğunun farkında olmadığını söyledi. Kimsenin ona inanmamasına şaşırdım. Bu yüzden bu hafta yeni bir savunması var. O da 'Kimse beni, bunun kurallara aykırı olduğu konusunda uyarmadı' şeklinde."

Johnson ise partiler konusunda yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini savunarak, icraatları sayesinde salgında önemli aşama kaydettiklerini, gayri safi yurt içi hasılanın salgın öncesi seviyelerin üzerine çıktığını belirterek konuyu hükümetin icraatlarına getirdi.

Johnson, muhalefetten gelen benzer sorular karşısında yine icraatlarından bahsederek İşçi Partisini hedef aldı.

"Tanrı aşkına, git"

Ancak Başbakan, oturumun sonuna doğru kendi partisinden David Davis'in istifa çağrısıyla karşı karşıya kaldı.

Başbakan'ı savunmak için haftalar ve aylar harcadığını, konuştuğu kişilere Brexit ve aşılamadaki başarısını hatırlattığını söyleyen Davis, "Ancak liderlerimden yaptıkları eylemlerin sorumluluklarını üstlenmelerini beklerim." dedi.

Johnson'ın dün bir TV mülakatında, kimsenin 20 Mayıs 2020'deki etkinliğin kurallara aykırı olduğunu kendisine söylemediği yönündeki sözlerine atıfta bulunan Davis, Başbakan'ın bu açıklamasıyla kendisinden beklenenin tersini yaptığını kaydetti.

Sömürü döneminde Hindistan'dan sorumlu Devlet Bakanı Leo Amery'in eski Başbakan Neville Chamberlain'e söylediği bir sözden alıntı yapan Davis, sözlerini "Yaptığın onca şeye rağmen orada çok uzun süre oturdun. Tanrı aşkına git.' ifadesiyle bitirdi.

Parti iddiaları

İngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.

Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin" yazarken, davete aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.

Johnson, 12 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada "iş etkinliği" sandığı partiye katıldığını doğrulayarak özür dilemişti. Ancak muhalefet, Johnson'ın görevde daha fazla kalamayacağını belirterek istifasını istemişti.

Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Başbakan'ı, düzenlenecek bir partinin kuralları ihlal edeceği konusunda bilgilendirdiği ve bu konuda yemin altında ifade verebileceğini söylemişti. Başbakan ise 18 Ocak'ta bu iddiayı yalanlamıştı.

Bu arada Başbakanlık'ta sadece 20 Mayıs 2020'de değil değişik zamanlarda en az 15 parti düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Başbakanlık Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Saray'dan özür dilemek zorunda kalmıştı.

YORUMLAR
500

Boris Johnson, Muhalefet, Başbakan, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson'a partisinden bir vekil 'Tanrı aşkına git' dedi - Son Dakika


SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek         
16:55
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum         
16:46
Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı         
16:42
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:02:21. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson'a partisinden bir vekil "Tanrı aşkına git" dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement