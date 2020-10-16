Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile anlaşma olmayacağına yönelik uyarıda bulundu - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Ocak'ta AB ile serbest ticaret anlaşması olmaması ihtimaline "hazırlanmanın" zamanı geldiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Downing Street'te basın mensuplarına açıklama yaptı. Ocak ayından itibaren AB ile bir anlaşma sağlanmamasına hazır olduklarını kaydeden Johnson, başından beri İngiltere'nin AB ile Kanada gibi bir anlaşma istediğini belirtti. "Zirveden açıkça anlaşılıyor ki, bazı temel yaklaşım değişiklikleri olmadıkça AB ile anlaşma olmayacak" diyen İngiliz Başbakan, "Yasama özgürlüğümüzü, balıkçılığımızı, bağımsız bir ülke için kabul edilemez bir şekilde kontrol etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Johnson, Avustralya tarzı küresel bir serbest ticaret anlaşmasının çözüm olabileceğini söyleyerek Birleşik Krallık, "Anlaşma yapmadan da güçlü bir şekilde ilerleyebilir" ifadelerini kullandı. Johnson, AB tarafında temel bir yaklaşım değişikliği olması durumunda istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Müzakerelerden tamamen uzaklaşmadıklarını aktaran Johnson, "Onlara söylediğimiz şey, yaklaşımda bazı temel değişiklikler olursa anlaşabiliriz. İşletmeler ve nakliyeciler anlaşma olmaması ihtimaline hazırlanmalı" dedi.

İngiltere'nin 1 Şubat 2020'de resmen AB'den ayrılmasının ardından iki taraf içinde geçiş dönemine girildi. Geçiş döneminde ticarette veya serbest dolaşım gibi konularda bir değişiklik olmazken müzakereciler önümüzdeki Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek.

(Aylin Karadeniz/İHA)