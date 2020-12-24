İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını söyledi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını söyledi

24.12.2020 19:42

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını bildirdi.

Johnson, AB ile anlaşma sağlanmasının ardından Başbakanlık ofisi 10 Numara'da açıklama yaptı.

Sözlerine İngiltere'nin 2020 başında AB'den "fırına verilmeye hazır bir anlaşmayla" ayrıldığını belirterek başlayan Johnson, o zamandan beri hükümetinin yeni bir göç sistemi oluşturmak ve yeni ticaret anlaşmaları yapmakla meşgul olduğunu kaydetti.

AB ile uzlaşıya varılmasıyla İngiltere'nin "şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşmasını" tamamlamadığına dikkati çeken Johnson, anlaşmanın yıllık 660 milyar sterlin değerinde olduğunu ve İngiliz mallarının AB içinde tarifesiz ve kotasız satılmasına izin verdiğini vurguladı.

İngiliz Başbakan, anlaşmanın İngiliz ihracatçıların "Avrupalı ??dostlarla" daha da fazla iş yapmasına olanak sağlayacağına işaret ederek, halkın bunun mümkün olduğunu bildiği ancak kendilerine imkansız olduğunun söylediğini dile getirdi.

"Kontrolü geri aldık"

"Yasalarımızın ve kaderimizin kontrolünü geri aldık, düzenlemelerimizin her detayının kontrolünü geri aldık." diyen Johnson, 1 Ocak itibarıyla İngiltere'nin Gümrük Birliği ve Ortak Pazar'dan çıkacağını, İngiliz kanunlarının sadece İngiliz parlamentosunca yapılacağını ve sadece İngiliz mahkemelerinde İngiliz yargıçları tarafından değerlendirileceğini ve Avrupa Adalet Divanının İngiltere'deki yargı yetkisinin sona ereceğini söyledi.

"Yeni ve gerçekten bağımsız bir ulus olarak"

Johnson, İngiltere'nin 1973'ten beri ilk kez kendi sularında tam kontrole sahip olacağını belirterek, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın "dinamik ve müreffeh" bir hale geleceğini ve bunun da AB için "kötü bir şey" olmadığını ifade etti.

Milletvekillerinin anlaşmayı 30 Aralık'ta oylamasını umduğunu dile getiren İngiliz Başbakan, anlaşmanın ülkedeki işletmeler için kesinlik sunduğunu söyledi.

Anlaşmanın İngiltere'nin AB ile ilişkilerinde "yeni bir istikrar" sunduğunu kaydeden Johnson, "Ayrıca bugün, onlarca yıldır siyasetimizi alt üst eden bir sorunu da çözdük. Yeni ve gerçekten bağımsız bir ulus olarak bu anın büyüklüğünün farkına varmak ve tadını çıkarmak hepimizin elinde." diye konuştu.

AB'ye de seslenen İngiliz Başbakan, "Arkadaşınız, müttefikiniz, destekçiniz olacağız. Ayrıca asla unutulmasına izin vermeyeceğiz, bir numaralı pazarınız biziz." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını söyledi
İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını söyledi
İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını söyledi
İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını söyledi

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak 'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor         
19:33
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut         
19:18
İmamoğlu'dan İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı         
18:39
Beşiktaş, yıldız futbolcusuyla bulduğu gol VAR'a takıldı Beşiktaş, yıldız futbolcusuyla bulduğu gol VAR'a takıldı         
18:00
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 19:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei