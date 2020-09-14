İngiltere Başbakanı Johnson, "AB'nin Birleşik Krallık'ı parçalama gücüne" karşı destek istedi... - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, "AB'nin Birleşik Krallık'ı parçalama gücüne" karşı destek istedi...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek "İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın, AB'nin Birleşik Krallık'ı "parçalama gücüne" karşı sigorta olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson,

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşması'nı tek taraflı değiştirecek "İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın, AB'nin Birleşik Krallık'ı "parçalama gücüne" karşı sigorta olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Brexit Anlaşması'nı ihlal edeceğini kabullendiği İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın Avam Kamarasında görüşülmesine devam edildi.

Görüşmeler kapsamında konuşan Johnson, tasarının "İngiltere'nin egemenliği ve bütünlüğüne" önem veren herkes tarafından memnuniyetle karşılanması gerektiğini belirtti.

Johnson, milletvekillerini Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticareti "korumak" için metne oy vermeye çağırdı.

"Bu bir koruma, bir güvenlik ağı"

Tasarının amacının, AB'nin Birleşik Krallık içindeki ticareti engellemekle tehdit ederek Brexit Anlaşması'nı bir tür koz olarak kullanmasını önlemek olduğunu kaydeden Johnson, "Bu bir koruma, bir güvenlik ağı, bir sigorta poliçesi ve çok mantıklı bir önlem." dedi.

Johnson, AB'yle bir ticaret anlaşmasına varılması durumunda yasayla bakanlara verilecek yetkilerin asla kullanılmayacağını vurgulayarak "Ama şimdi yapamayacağımız şey, AB'deki muadillerimizin ülkemizi parçalama gücüne sahip olduklarına ciddi bir şekilde inandıkları bir duruma tahammül etmek." diye konuştu.

Johnson'ın çağrısına rağmen lideri olduğu Muhafazakar Parti üyesi bazı milletvekilleri, tasarıya hayır oyu vereceğini duyurdu.

Bunlar arasında yer alan eski Başbakan Yardımcısı Sacid Javid, metni okuduğunu ve İngiltere'nin neden böyle bir değişikliğe gerek duyduğunu anlayamadığını belirtti.

Tartışmalı tasarı

Tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

Tasarının yasalaşması durumunda bakanlar, daha önce işletmelere yapılacak devlet yardımları konusunda üzerinde uzlaşılmış anlaşmaları da geçersiz kılabilecek. Bu da AB ile İngiliz şirketleri arasında haksız rekabete yol açabilecek.

AB, 20 gün süre verdi

AB, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis'in tasarının "uluslararası hukuku sınırlı bir şekilde ihlal ettiğini" söylediği düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, 10 Eylül'de yaptığı açıklama, Londra'ya ay sonuna kadar süre vermiş. aksi halde Avrupa Adalet Divanına gidecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 21:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, 'AB'nin Birleşik Krallık'ı parçalama gücüne' karşı destek istedi... - Son Dakika

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