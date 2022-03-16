İngiltere Başbakanı Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'le görüştü - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'le görüştü

16.03.2022 15:07
İngiltere Başbakanı Johnson, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'le görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ticaret konularını ele aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la Rusya- Ukrayna savaşı, enerji ve ticaret konularını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Bin Zayid'le Abu Dabi'de yaptığı görüşmede, Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'ya savaş açmasının yarattığı kaosla ilgili derin endişelerini dile getirdiği ve küresel enerji piyasasında istikrarı geliştirmek için birlikte çalışmanın önemini vurguladığı bildirildi.

İki liderin, İngiltere ve BAE arasında uzun süredir devam eden ortaklığı memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, liderlerin, iki ülke arasındaki enerji güvenliği, yeşil teknoloji ve ticaret konularında iş birliğini artırma fırsatlarını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Liderler ayrıca Yemen'de Husiler dahil artan küresel tehditler karşısında güçlü güvenlik, savunma ve istihbarat iş birliğini güçlendirme ihtiyacı üzerinde hemfikir olduğunu belirtti." ifadesine yer verildi.

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England, Ukrayna, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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