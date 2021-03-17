İngiltere Başbakanı Johnson: "AstraZeneca aşısı yaptıracağım" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kan pıhtılaşması gibi yan etkilere neden olduğu gerekçesiyle 23 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısından yaptıracağını açıkladı.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve İngiliz- İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle, aşının kullanımını durduran ülkelerin sayısı giderek artıyor. Son olarak 23 ülkede aşının kullanımını askıya alınırken İngiltere'den AstraZeneca açıklaması geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, birçok Avrupa ülkesinde askıya alınmasına rağmen aşıya olan güvenini dile getirerek, AstraZeneca aşısı yaptıracağını söyledi. Johnson, Oxford/AstraZeneca aşısının ilk dozu çok yakında alacağını belirtti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olup olmadığı araştırmaya devam ediyor. Aşıyı mercek altına alan EMA'nın Başkanı Emer Cooke, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Uzmanlardan aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmalarını istedik. Aşının yan etkiye neden olduğuna dair bir kanıt yok. Aşısının faydalarının yan etki risklerinden ağır bastığına halen kesin olarak inanıyoruz" diyerek aşıyı savunmuştu.

AŞI İLE İLGİLİ NİHAİ SONUÇ YARIN AÇIKLANACAK

EMA'nın durumu çok ciddiye aldığını ve yan etkiyi değerlendirdiğini belirten Cooke, sonuçların yarın gerçekleştirilecek toplantıda açıklanacağı bilgisini paylaşmıştı.

23 ÜLKE AŞININ KULLANIMINI ASKIYA ALDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 23 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu. İngiltere ise AstraZenaca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını öne sürerek, aşıyı kullanmaya devam ediyor.

(BÇ-NT-D)