İngiltere Başbakanı Johnson, parlamento protesto edildi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna katılmak üzere başkent Londra'daki Downing Street'te bulunan başbakanlık ofisinden ayrıldı.
Başbakanlıkta düzenlenen ve pandemi kısıtlamalarını ihlal ettiği öne sürülen partiler nedeniyle baskı altında olan Başbakan Johnson, İngiliz Parlamentosu önünde protesto edildi.
Kaynak: AA
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