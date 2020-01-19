İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bir araya getirilmesi çağrısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Johnson BM'nin Libya'da rol almasını istedi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bir araya getirilmesi çağrısı yaptı.

Johnson, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulundu.

Libya konusunda, tarafların ve bunları destekleyen ülkelerin farklı pozisyonlarda olduğunu, Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu konuda bir bölünme görüldüğünü kaydeden Johnson, artık çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Libya'nın BM çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini kaydeden Johnson, "Bu daha fazla avantaj elde etmeye çalışma durumuna son vermek için BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var. Libya halkı yeterince acı çekti. Ülke için şimdi ileri gitme zamanı." dedi.

Johnson, İngiliz askerlerinin olası bir ateşkesi izleme konusunda görev alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine ise, uzman gönderebileceklerini belirterek, "Ancak şu an bir ateşkes görmüyorum." ifadesini kullandı.

Libya konulu konferans için 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti ile Berlin'de bir araya geldi. Konferansa, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de katılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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