İngiltere Başbakanı Johnson: Bu virüsle mücadeledeki son aşama olacak - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson: Bu virüsle mücadeledeki son aşama olacak

04.01.2021 23:20
İngiltere Başbakanı Johnson: Bu virüsle mücadeledeki son aşama olacak, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan yeni kısıtlamaları açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan yeni kısıtlamaları açıkladı. Johnson, evden çıkmama çağrısı yaparak, "Evden çıkmamanızı tekrar söylüyorum. İnanıyorum ki, bu virüsle mücadelemizdeki son aşama olacak" dedi.

İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesi sonucu vaka ve ölümlerde kritik artışlar yaşandı. Bugün hükümetin aldığı kararla, ülkede alarm seviyesi en üst seviyeye, yani 5'inci aşamaya yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, evden çıkmama çağrısı yaparak, "Evden çıkmamanızı tekrar söylüyorum. İnanıyorum ki, bu virüsle mücadelemizdeki son aşama olacak" dedi.

"ENDİŞE VERİCİ ŞEKİLDE BULAŞICI"İngiltere'de tespit edilen yeni varyantın endişe verici derecede bulaşıcı olduğunun altını çizen Johnson, "Toplum olarak gösterdiğimiz efor eski varyant ile mücadelede etkili olabilirdi. Ancak bu yeni varyant endişe verici şekilde yüzde 50 ila 70 arası daha bulaşıcı. Hastanelerimiz, hiç olmadığı kadar baskı altında. Hastanelerin doluluk oranı geçen haftaya göre yüzde 30 artış gösterdi. Kurallara uymak hiç olmadığı kadar önemli" dedi."HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"Boris Johnson, herkesin üzerine düşeni yapması ve aşılama işlemlerinin devam etmesi durumunda, Şubat ayının ortalarından itibaren kısıtlamaların gevşetilmeye başlayabileceğini ifade etti. Johnson, "Virüs hakkındaki anlayışımız değişmezse, aşı uygulaması başarılı olmaya devam eder, ölümler düşerse ve herkes kurallara uyarak rolünü oynarsa, Şubat ayının ortasına doğru kısıtlamalar gevşetilebilir" ifadelerini kullandı."ÇOCUKLAR BULAŞMA KONUSUNDA HIZLANDIRICI OLABİLİR"

Johnson, evde kalmaya devam etmenin önemine vurgu yaparak, "İnsanlar evde kalmalı. Sadece sınırlı nedenlerle evden çıkabilirsiniz. Bunlar önem taşıyan ürünleri almak olabilir. Hükümet, klinik olarak aşırı derecede savunmasız olan kişilere yeniden korunmaya başlamalarını tavsiye ediyor. İnsanlar kısa süre içinde bununla ilgili bir mektup alacaklar. İngiltere genelindeki ilkokullar, ortaokullar ve kolejler yarından itibaren uzaktan öğretime geçecek. Hükümet, ücretsiz okul yemeği alan çocukların bunları almaya devam etmesini sağlamak için ve uzaktan öğrenmek için cihazlara ihtiyaç duyan çocuklara destek sağlayacaktır. Çocukların yeni varyanttan etkilenme olasılıkları düşük ancak bulaştırma konusunda hızlandırıcı bir etkiye sahip olabilirler" diye konuştu.


İngiltere Başbakanı Johnson: Bu virüsle mücadeledeki son aşama olacak

Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson: Bu virüsle mücadeledeki son aşama olacak - Son Dakika Dünya


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