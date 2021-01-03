İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek - Son Dakika
BBC

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek

03.01.2021 19:02
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki bölgesel koronavirüs kısıtlamalarının daha fazla sıkılaştırılabileceğinin sinyalini verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki bölgesel koronavirüs kısıtlamalarının daha fazla sıkılaştırılabileceğinin sinyalini verdi.

BBC'ye konuşan Johnson, rekor düzeyde artan koronavirüs vakalarını önlemek için "gelecek haftalar içinde" daha sıkı önlemlere gerek duyulabileceğini bildirdi.

Johnson, her ne kadar buna istekli olmasalar da, bu önlemler arasında okulların kapatılması da olabileceğini söyledi.

Hükümetin "virüsü geriletmek için ne yapmak gerekiyorsa ona odaklandığını" savunan Johnson, genişleyen aşı kampanyasının kısıtlamalardan kurtulmak için bir çıkış olabileceğini not etti.

İngiltere Başbakanı, önümüzdeki üç ay içerisinde "on milyonlarca" kişinin aşı olmasını umduğunu da ekledi.

BBC One kanalında Andrew Marr Show'a konuk olan Johnson, bahar aylarında durumun daha iyi olacağına yönelik tahmininde ısrarcı olduğunu belirtti ve ekledi:

"Ülkenin bazı kısımlarında önümüzdeki birkaç hafta içinde daha sıkı önlemler almamız gerekebilir. Bu yaklaşımla kesinlikle hemfikirim. Hatta bence vatandaşlarımız da buna katılırlar çünkü aşı kitlesel ölçekte etki gösterene dek virüsle mücadele yöntemlerimiz değişmeyecek."

Hükümetin kış aylarına hazırlanmak için "tüm önlemleri aldığını" söyleyen Johnson, yeni ve daha bulaşıcı koronavirüs mutasyonunu öngörmediklerini kaydetti.

Okullara ilişkin karar tartışmaların odağında

Başbakan Johnson, Pazartesi günü İngiltere'nin büyük çoğunluğunda ilkokulların açılması planını savunarak, öğretmen sendikalarının tepkisini üzerine çekti.

Başkent Londra'da çoğu okul 18 Ocak'a kadar kapalı olacak ancak İngiltere'nin başka bölgelerinde gelecek haftadan itibaren okulların açılması bekleniyor.





Johnson, İngiltere'nin büyük çoğunluğunda okulların açılmasının "makul" olduğunu savunarak, "okulların güvenli olduğu konusunda hiçbir şüphesinin olmadığını" belirtti.

Öte yandan sendikalar okullara gitmelerinin öğretmenler için risk yaratacağını savunuyor ve tüm ilkokullarda eğitimin uzaktan sürdürülmesini istiyor.

BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, okullara ilişkin tartışmayı yorumlayarak şunları söylüyor:

"İlkokulları açmak konusunda bir ısrar var. Eğer semptom gösteren vakalara bakarsanız ilkokullar en az vakalara sahip yerler. Ancak ortaokul ve liselerde vaka sayısı oldukça fazla. Hükümet, okulların açılmasını erteleyerek aslında zaman kazandı."

Vaka sayıları rekor düzeyde

İngiltere'de vaka sayısı günlerdir 50 binin üzerinde seyrediyor. Dün 445 kişinin daha koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bu yeni verilerle birlikte toplam ölüm sayısı da 74 bin 570'e ulaşmış oldu.

Hastaneye yatış sayıları ise bahar ayındaki yoğunluğun üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastanelerin "şimdiye kadarki en yoğun kışı" geçirdiği söyleniyor.





Ülkede aşı programı ise ilk olarak Pfizer-BioNTech aşısıyla, son olarak da Oxford aşısıyla hızlanarak devam ediyor. Ancak haftalık olarak aşı olanların sayısı hala koronavirüs vaka sayısının altında.

İngiltere'de sağlık otoriteleri, aşının iki dozu arasındaki süreyi 12 haftaya kadar çıkararak, mümkün olduğunca fazla kişiye ilk dozları yapma eğiliminde. Hükümetin bu yöndeki girişimi ise uzmanların tepkisiyle karşılaşıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek

Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

8 gollü maçta İstanbulspor, Tuzlaspor'u devirdi 6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı Misafirliğe giden genç, arkadaşlarının evinde şüpheli şekilde ölü bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Başında poşet ve elleri kelepçeli halde evinde ölü bulunan Ukraynalı kadın, en son yemek siparişi vermiş Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir
Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım         
18:57
Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır         
18:18
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:25
Dumanların sardığı binaya giren kahraman kadın, muhabbet kuşunu kurtardı Dumanların sardığı binaya giren kahraman kadın, muhabbet kuşunu kurtardı         
17:15
İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı         
16:38
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü         
15:07
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 19:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'daha sıkı önlemler' sinyali: Aşı yaygınlaşana kadar koronavirüsle mücadele yöntemimiz değişmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei