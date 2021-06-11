İngiltere Başbakanı Johnson'dan G7 aşı programı açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızın başarısı, önümüzdeki yıl ihtiyacı olanlara en az 100 milyon fazla doz bağışlayabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Başbakan Johnson, G7 liderlerinin aşı programına gerekli desteği sağlamasını beklediğini ifade ederek, "Aşı programımızın başarısı, önümüzdeki yıl ihtiyacı olanlara en az 100 milyon fazla doz bağışlayabileceğimiz anlamına geliyor. Umarım G7 liderleri, gelecek yılın sonuna kadar birlikte dünyayı aşılayabilmemiz için benzer taahhütlerde bulunurlar" dedi.

HEDEF 1 MİLYAR DOZ AŞI

İngiltere G7 kapsamında oluşturulan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2022'nin sonuna kadar 1 milyar doz aşı sağlamanın hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, "İngiltere, gelecek haftalarda başlayacak, 5 milyonu da dahil olmak üzere önümüzdeki yıl içinde en az 100 milyon aşı dozu bağışlayacak. G7 liderlerinin, 2022'de pandemiyi sona erdirmek için doz paylaşımı ve finansman yoluyla 1 milyar doz sağlamayı kabul etmesi bekleniyor" denildi.